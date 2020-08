Die Nachricht, die niemand hören wollte und die doch unausweichlich schien, erreichte die Tour de France schon vor Kilometer Null. Zwei "nicht negative" Coronatests vermeldete das Team Lotto-Soudal am Donnerstag, zwei Tage vor dem Startschuss der 107. Frankreich-Rundfahrt in Nizza.

Insgesamt vier Personen aus dem Betreuerstab schickte die Mannschaft der deutschen Radprofis John Degenkolb und Roger Kluge nach Hause, denn die "Sicherheit bleibt die Priorität Nummer eins", so stand es in einer Mitteilung der belgischen Mannschaft.

Daran bestehen wenig Zweifel. Doch es bleiben Sorgen und offene Fragen auf mehreren Ebenen. Sind die Fahrer geschützt? Wie verlässlich sind die Tests? Wird die Tour zum Superspreader-Event? Erreicht das Feld Paris? Wie verhalten sich die Fans am Streckenrand? "Es wird eine merkwürdige Tour", sagte der deutsche Radprofi Simon Geschke.

Der Berliner vom Team CCC und die weiteren 175 Fahrer sind bis zum geplanten Tour-Finale in Paris am 20. September in einer "Peloton-Blase" abgeschirmt. Der Kontakt zur Außenwelt ist streng limitiert. Selfies mit Fans wird es nicht geben, Autogrammwünsche werden nicht erfüllt, selbst Familienbesuche sind ausgeschlossen. Das Risiko einer Ansteckung wird maximal minimiert.

Zwei positive Fälle bei Fahrern einer Mannschaft resultieren im Ausschluss aus dem Rennen. Das führt zum nächsten Problem: den falsch-positiven Coronabefunden. Das deutsche Team Bora-hansgrohe traf es am vergangenen Dienstag beim Eintagesrennen Bretagne Classic. "Wir brauchen Sicherheit, was Testverfahren und Strategie angeht", sagte Teamchef Ralph Denk anschließend.

Viermal wird der Tour-Tross getestet - zwei Mal vor dem Start sowie an beiden Ruhetagen. Im schlimmsten Fall würde der Träger des Gelben Trikots vor der Schlusswoche aufgrund falscher Ergebnisse aus dem Rennen genommen werden. Es ist ein notwendiges Übel, findet David Brailsford. "Dass es auch falsch-positive Resultate geben kann, ist unausweichlich. Wir müssen damit leben", sagte der Boss des Teams Ineos Grenadiers um Titelverteidiger Egan Bernal.

Klar ist auch: Die Tour startet in einer hoch angespannten Coronalage. Am Donnerstag meldeten die französischen Behörden 6111 Neuinfektionen - der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie. Nur am 31. März hatte es einen höheren Wert (7578) gegeben. Zwei Wochen zuvor, am 15. März, war das Etappenrennen Paris-Nizza vor der Schlussetappe abgebrochen worden. Die Zahl der Neuinfektionen damals: 958. "Nur die Weltkriege haben die Tour bislang gestoppt", sagte Tour-Chef Christian Prudhomme im März.

Nun beginnt am Samstag die Tour de France vor dem Hintergrund rekordnaher Fallzahlen. Kann das gutgehen? Zumindest der Grand Depart ist offenbar nicht in Gefahr, obwohl das Departement Alpes-Maritimes am Donnerstag zur "roten" COVID19-Zone erklärt worden war.

"Wir erhöhen die Maßnahmen von strikt auf sehr strikt", sagte Bernard Gonzalez, Präfekt des Departements. Zum Start am Samstag erhalten nur noch etwa 100 Personen Zutritt. Auf der zweiten Etappe am Sonntag, die durch die Alpen führt und in Nizza endet, wird unter anderem die Zufahrt zu den Bergen für Wohnmobile gesperrt. "Die Leute sollten zu Hause bleiben und das Rennen am TV verfolgen", sagte Gonzalez.

Fans an der Straße gehören zur Folklore der Großen Schleife. In diesem Jahr aber sorgt die Aussicht auf verrückte Szenen an den Bergen im Feld eher für Unwohlsein als Vorfreude.

"Die Fans sind sehr enthusiastisch, wenn wir an ihnen vorbeifahren, das ist normal", sagte der Niederländer Tom Dumoulin: "Aber auf diesem Weg könnte das Virus in das Peloton gelangen." Sein Appell ist deshalb klar: "Tragt eine Maske. Das sollte verpflichtend sein."

