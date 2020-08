"Wir bleiben bei zwei Fällen in einer Gruppe von 30 Personen in einem Zeitraum von sieben Tagen", sagte Tourchef Christian Prudhomme am Samstagmorgen der Nachrichtenagentur AFP. Diese Entscheidung sei von einer Arbeitsgruppe der französischen Regierung getroffen worden, die mit Maßnahmen gegen die Coronakrise betraut ist.