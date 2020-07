Die Stadt Kopenhagen will den für das kommende Jahr geplanten Start der Tour de France aufgrund von Terminkollisionen wohl erst 2022 ausrichten. Eine Verlegung werde "immer wahrscheinlicher", sagte Kopenhagens Bürgermeister Frank Jensen im dänischen Fernsehen: "Wenn es 2021 stattfinden sollte, wäre es sehr kompliziert." Der Start (2. Juli 2021) überschneidet sich mit der verlegten Fußball-EM.

Kopenhagen ist einer der Spielorte der EURO. Frank Jensen befindet sich derzeit in Gesprächen und Verhandlungen über mögliche Entschädigungen mit dem Tour-Organisator ASO. In Kopenhagen sollten zudem zwei weitere Etappen der Frankreich-Rundfahrt stattfinden.

In diesem Jahr startet die Tour (29. August bis 20. September) in Nizza. Eurosport übertragt als "Home Of Cycling" alle Etappen der 107. Auflage der Frankreich-Rundfahrt in voller Länge.

(SID)

