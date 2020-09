11. Tour-Etappe: Die Strecke:

Die Tour kehrt dem Atlantik den Rücken und begibt sich Richtung Osten über 167,5 Kilometer zurück ins Landesinnere. Wieder stehen die Zeichen auf Sprint - und das vielleicht zum vorerst letzten Mal.

Den Fahrern stellen sich auf dem Kurs kaum Hindernisse im Weg. Nach 91 Kilometern steht die einzige Bergwertung des Tages an, die Côte de Cherveux (4. Kategorie) und bedeutet gerade einmal 1100m Anstieg. Der Zwischensprint steht dann nach 108 Kilometern. Von dort sollten es nicht einmal mehr anderthalb Stunden bis zum Etappenziel in Poitiers sein, wo eine lange Zielgerade in der Nähe des Messegeländes ideales Terrain für einen Massensprint bietet.

Tour-Strecke, 11. Etappe: Von der Küste nach Poitiers

Die 11. Tour-Etappe live im TV und im Livestream

Bei Eurosport wird auch die 11. Etappe der Tour de France 2020 am Mittwoch, 9. September in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 13:40 Uhr. Als Experte ist Insider und Ex-Profi Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player und der GCN App könnt Ihr die Live-Übertragung der 11. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!

11. Tour-Etappe: Die Favoriten

Die Tour hat gerade einmal Halbzeit, aber es könnte der letzte Massensprint vor Paris werden. Deshalb werden sich wahrscheinlich die Sprintermannschaften zusammentun und Ausreißer rechtzeitig stellen, damit Caleb Ewan, Elia Viviani, Peter Sagan, Alexander Kristoff, André Greipel und Sam Bennett wieder um den Etappensieg und Punkte für das Grüne Trikot kämpfen können.

Aber aufgepasst: Die Ankunft bietet auch Chancen für einen mutigen Angreifer im Finale - wer nach der Engstelle auf der Brücke "Pont-Neuf" vor dem Ziel antritt oder den kurzen Anstieg Richtung Zielgerade zur Attacke nutzt, könnte die Sprinter narren - Lukas Pöstelberger gelang so ein Coup einst beim Giro d'Italia und er ist heute wieder im Feld dabei...

Giro-Highlights: Als Pöstlberger die Sprintstars vernaschte

Tour de France: Frühere Sieger in Poitiers

Zum vierten Mal nach 1955, 1971 und 1978 ist Poitiers Etappenziel bei der Tour de France. Zwischen 1978 und 1994 kamen fünf weitere Etappenstarts hinzu. 1978 sicherte sich Sean Kelly der Ire den letzten Tagessieg in Poitiers, während Gerrie Knetemann (Niederlande) das Gelbe Trikot von Klaus-Peter Thaler übernahm. Der Deutsche hatte es zwei Tage zuvor erobert und am Ende in Paris Gesamtrang 35 belegt.

