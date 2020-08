Aus Nizza heraus steigt das Gelände stetig an. An zwei Bergwertungen der 2., drei der 3. und zwei der 4. Kategorie gibt es zahlreiche Punkte für das Bergtrikot zu gewinnen. Die zweiten 100 Kilometer der Etappe verlaufen tendenziell abfallend, weshalb die Helfer der Sprinter alle Ausreißer wieder stellen dürften.

Erst einmal war Sisteron Etappenort der Tour. Das Peloton hat allerdings schon oftmals die Brücke über den Fluss Durance überquert und so der Stadt eine strategische Bedeutung verliehen. Bei Paris-Nizza wurde Sisteron hingegen schon acht Mal angefahren: Nils Politt dürfte keine gute Erinnerung an das letzte Mal haben. Der Hürther wurde von seinem Fluchtkollegen Jérôme Cousin im Zweiersprint geschlagen, nachdem der Franzose zuvor die Führungsarbeit verweigert hatte.

Der heutige Tag ist den Sprintern vorbehalten und so wird sich die Zahl der Angreifer in Grenzen halten. Die vielen Bergwertungen könnten allerdings im Kampf um das gepunktete Trikot interessant sein. In Sisteron lassen die schnellen Männer die Muskeln spielen. Sam Bennett, Caleb Ewan, Alexander Kristoff oder Elia Viviani stehen ganz oben auf der Favoritenliste.