Tour de France | 5. Etappe: Alaphilippe verliert gelbes Trikot

Schock für Spitzenreiter Julian Alaphilippe im Ziel der 5. Etappe der Tour de France: Der Franzose verliert nach einer Zeitstrafe sein Gelbes Trikot. Der Publikumsliebling kassierte 20 Strafsekunden, weil er verbotenerweise 17 Kilometer vor dem Ziel eine Trinkflasche annahm - das ist nur bis 20 Kilometer vor dem Ziel erlaubt. Neuer Tour-Spitzenreiter ist damit der Brite Adam Yates. | Zum kompletten Bericht

Tour de France | 5. Etappe: Van Aert jubelt in Privas

Team Jumbo-Visma hat sich den nächsten Etappensieg bei der Tour de France 2020 geholt: Auf der 5. Etappe ließ Wout Van Aert alle Sprinter hinter sich und ließ sein Team auch am Tag nach dem Erfolg von Primoz Roglic an der Bergankunft jubeln. Zweiter im Etappenziel Privas wurde hinter dem Belgier der Niederländer Cees Bol vor Sam Bennett. Der Ire übernahm so das Grüne Trikot von Peter Sagan (4.). | Zum kompletten Rennbericht

Das Sprintfinale auf der 5. Etappe: Van Aert triumphiert

Tour: 5. Etappe live im TV und im Livestream

Eurosport überträgt die Tappe Gap - Privas, wie jede Etappe der Tour de France 2020, von Start bis Ziel in voller Länge live im TV mit Kommentator Karsten Migels und Experte Jens Voigt. Auch im Livestream zeigt Eurosport alle Etappen im Eurosport Player live und on demand. Außerdem könnt Ihr die 5. Tour-Etappe in der GCN-App im "Race-TV" live verfolgen und der Liveticker von Eurosport.de hält Euch ebenso topaktuell informiert.

Tour de France | 5. Etappe: Klassische Überführungsetappe

Eigentlich ist die Tour 2020 als eine solche angelegt, an der es jeden Tag mächtig zur Sache gehen soll, die Highlight an Highlight reiht. Die klassischen Überführungsetappen sind rar geworden - die fünfte ist aber eine dieser Art: Stramm geht es ohne große Höhepunkte gen Westen, vom Alpenrand zum Ziel am Rande der Ardeche.

Zwei Bergwertungen der niedrigsten Kategorie sind die Haupthindernisse auf dem Weg zu einem dritten Massensprint der laufenden Frankreich-Rundfahrt. Da es Richtung Ziel in Privas leicht bergauf geht, werden die Sprinterteams reichlich Arbeit leisten müssen, um mögliche Attacken von Solisten abzuwehren.

Tour-Strecke, 5. Etappe: Sprinter wittern neue Chance

Aufgrund seiner strategisch günstigen Lage in relativer Nähe der großen Alpenanstiege ist Gap ein beliebter Tour-Etappenort und hat die Frankreich-Rundfahrt zum 26. Mal zu Gast - 2019 siegte der Italiener Matteo Trentin. Kurz vor Gap ereignete sich 2003 eine der denkwürdigsten Tour-Szenen: Auf rasender Abfahrt der Favoritengruppe bei glühender Hitze löste sich bei Joseba Beloki der Reifen von der Felge, der Spanier brach sich den Oberschenkel, der folgende Lance Armstrong bretterte querfeldein durch eine Wiese.

In Privas ist die Tour erst zum zweiten Mal zu Gast. 1966 startete der Spanier Luis Otana dort zu seinem Etappensieg in Boug d'Oisans, der Kölner Bergfloh Karl-Heinz Kunde trug ein letztes Mal Gelb.

Tour de France - 5. Etappe | Vogt: "Ineos ist am Arsch"

"Ineos ist am Arsch": Die große Analyse zum ersten Schlagabtausch

Tour de France - 5. Etappe | Roglic' wundersame Wandlung

Vom Skisprung-Weltmeister zum Topfavoriten der Tour de France: Der Werdegang von Primoz Roglic ist ein modernes Sportmärchen. Eigentlich sollte man überrascht sein, dass es dem Slowenen so einfach gelang, die Sportart zu wechseln. "Wenn die körperlichen Grundlagen stimmen, braucht es ein, zwei Jahre, um die Techniken zu lernen", meint jedoch Jean-Jacques Henry, Trainer am World Cycling Center. | Zur kompletten Geschichte

Tour de France | 5. Etappe: Schachmann erklärt enttäuschende Bergankunft

Maximilian Schachmann konnte bei der ersten Bergankunft der Tour de France 2020 seinen Kapitän Emanuel Buchmann im Schlussanstieg nicht wie erhofft unterstützen. Das allerdings lag nicht an der Form, wie Schachmann erklärte. | Hier gibt's das Statement

Berge ohne Ende: So sieht die Tour de France 2020 aus

