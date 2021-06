Publiziert 28/06/2021 Am 17:26 GMT | Update 28/06/2021 Am 17:59 GMT

Peter Sagan erlitt Hämatome und tiefe Schnittwunden an der Hüfte, soll aber am Dienstag die vierte Etappe in Angriff nehmen.

Caleb Ewan, Teamkollege des deutschen Olympiastarters Roger Kluge, galt als Favorit in den Massensprints der Frankreich-Rundfahrt.

Neben Ewan und Sagan waren auf der 3. Etappe auch einige Anwärter für die Gesamtwertung zu Fall gekommen.

Ineos-Star Geraint Thomas stürzte 146 Kilometer vor dem Ziel. Primoz Roglic (Jumbo - Visma) erwischte es im technischen Finale rund zehn Kilometer vor der Ziellinie. Beide konnten aber weiterfahren.

(SID)

Schwerer Sagan-Sturz im Sprint - das Finale der 3. Etappe

