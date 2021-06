Radsport

Tour de France: Chris Froome zurück - mit Greipel und Zabel für Team Israel am Start

Chris Froome ist drei Jahre nach seinem letzten Start wieder bei der Tour de France und freut sich auf sein Comeback bei der GFrankreich-Rundfahrt. 2008 stand der Brite schon einmal in Brest auf der Bühne, damals zu seiner ersten Tour - jetzt kehrt er nach schwerem Sturz zurück und freut sich auf die Fans in der Bretagne. An seiner Seite sind mit André Greipel und Rick Zabel auf zwei Deutsche.

00:03:01, vor 3 Stunden