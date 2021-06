Emanuel Buchmann war die Ruhe in Person. Befreit vom großen Druck der Podestambitionen blickte der beste deutschen Rundfahrer dem Start der 108. Tour de France am Samstag gelassener denn je entgegen - und hatte dabei doch ein klares Ziel vor Augen. "Ein Etappensieg wäre ein Traum und wirklich, wirklich toll", sagte Buchmann am Tag vor dem Startschuss der Frankreich-Rundfahrt: "Das ist das Ziel eines jeden Radprofis. Ich werde es versuchen."

Ein Podestplatz in Paris, erkämpft über drei harte Wochen, sei mit einem Tageserfolg schwer zu vergleichen. Damit befassen wird sich Buchmann auf den 3414,4 km bis zum Finale auf den Champs Elysees am 18. Juli aber nicht ernsthaft. Buchmann, 2019 Vierter und im Vorjahr von Sturzverletzungen ausgebremst, nimmt beim deutschen Top-Team Bora-hansgrohe in diesem Jahr eine andere Rolle ein.

"Es ist eine Mischung aus Edel-Domestik und freier Rolle", sagte Teamchef Ralph Denk dem SID: "Wir gehen da ohne ganz strikten Plan rein." In erster Linie soll Buchmann dem niederländischen Kapitän Wilco Kelderman in den Bergen attestieren. Bietet sich in den Alpen oder Pyrenäen jedoch eine Möglichkeit und gibt es die Rennsituation her, darf und soll Buchmann selbst auf Angriff fahren. "Ich schaue von Tag zu Tag", sagte der 28-Jährige.

Dass "Emu" überhaupt die Große Schleife bestreitet und der wohl aussichtsreiche deutsche Starter auf einen Etappensieg ist, ist einem Crash zu verdanken. Die Tour stand eigentlich nicht in seinem Rennprogramm, Buchmann hatte den Giro d'Italia als große Landesrundfahrt ausgewählt. Er war dort gut unterwegs, lange hielt er mit den Besten um den späteren Sieger Egan Bernal mit - bis ihn ein Sturz zur Aufgabe zwang.

Buchmann: Neue Motivation nach Sturz

Mit Prellungen im Gesicht und an der Hüfte sowie einer leichten Gehirnerschütterung pausierte Buchmann für drei Tage. Ärger und Frust wichen allmählich neuer Motivation. Mit dem Wunsch, zur Tour de France zurückkehren zu wollen, wurde er bei Denk vorstellig. "Es ist immer ein positives Signal, wenn ein Rennfahrer will. Wir haben uns nicht schwergetan, ihn ins Aufgebot zu nehmen", sagte der Teamchef.

Wofür es für Buchmann reicht, ob er sein Ziel vom Etappensieg erfüllt, wird sich zeigen. "Die Vorbereitung war nicht perfekt", sagte Buchmann: "Ich bin nicht sicher, was die Form betrifft. In der ersten Wochen will ich nicht zu viel Zeit verlieren. Dann sehen wir, was passiert."

Klar ist: Diese Tour ist anders für das Kletter-Ass, sie ist eine Chance, ohne die ganz große Erwartungshaltung zu glänzen. Mittelfristig soll er das Team auch in Frankreich wieder als Kapitän anführen, vermutlich schon im nächsten Jahr. "Es gilt, den vierten Platz bei der Tour de France 2019 zu bestätigen. Es ist das Ziel für das nächste Jahr, das Podium anzugreifen", sagte Denk.

