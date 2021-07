Das neue Leben als Rekordhalter der Tour de France begann für Mark Cavendish mit harter Arbeit. Auf seine Fahrt in die Geschichtsbücher folgten am Wochenende die ersten zwei Pyrenäen-Etappen bei der 108. Frankreich-Rundfahrt: Klettern in der Hitze, einschließlich einer scheinbar endlosen Bergauf-Quälerei auf das Dach der Tour, den 2408 m hohen Port d'Envalira - Sprinterglück sieht anders aus.

Bis einschließlich Donnerstag sind die Anstiege der wilden Pyrenäen und das Zeitlimit Cavendishs größte Feinde. Erst danach, wenn auf der 19. Etappe sowie beim Tour-Finale auf den Champs-Elysees am 18. Juli wieder Sprintankünfte zu erwarten sind, kann "King Cav" weiter an seinem Denkmal feilen.

Geschichte schrieb der Mann im Grünen Trikot schon am vergangenen Freitag in Carcassonne. Sein vierter Tageserfolg bei der Tour 2021 war der 34. der Karriere - der Etappenrekord des großen Eddy Merkcx war nach über 46 Jahren eingestellt. Der Bestwert galt im modernen Zeiten als unerreichbar. "Le Cannibale du Sprint", titelte die "L'Equipe" am Samstag in Reminiszenz an Merckx und warf die Frage auf, ob Cavendish der beste Sprinter der Geschichte sei.

Cavendish bietet Zuschauern und Kommentatoren bei dieser Tour mehr Stoff als den bloßen sportlichen Siegeszug. Seine Geschichte ist komplex, der Rekord der finale Akt einer Lebensphase des Scheiterns, Fallens und Wiederaufstehens.

Zweite Chance für Cavendish

Seine Zeit als Radprofi schien abgelaufen, die Karriere still zu Ende zu gehen. Eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus schwächte vor vier Jahren seinen Körper. Depressionen quälten seinen Geist. Die Diagnose wurde im August 2018 gestellt. Kein Massensprint forderte ihn je so sehr wie der Kampf gegen die inneren Dämonen. "Es waren dunkle Tage", sagte Cavendish später: "Ich habe sie hinter mir gelassen."

Eine Rückkehr zur Tour war lange praktisch ausgeschlossen. 2019 und 2020 war Cavendish jeweils ohne Sieg geblieben. Dann kam der Anruf von Patrick Lefevere. Der mächtige Patron der belgischen Star-Equipe Deceuninck-Quick Step gab seinem einstigen Schützling zur Saison 2021 eine zweite Chance.

Cavendish startete wieder durch. Er verdrängte den Iren Sam Bennett, immerhin Vorjahres-Gewinner des Grünen Trikots, aus dem Tour-Kader - und zahlte das Vertrauen vierfach zurück.

Cavendish: "Merckx bleibt der Größte aller Zeiten"

"Ich kann es kaum glauben", sagte Cavendish, für den all die Statistiken dennoch nebensächlich sind. Die Begleiterscheinungen seines Erfolgs sind wichtiger. "Wenn irgendeiner meiner Siege ein Kind inspirieren kann, mit Radsport zu beginnen, dann hat es was gebracht. Das ist das, was mir wichtig ist. Das bedeutet mir am allermeisten."

Auch die zwangsläufigen Merckx-Vergleiche sind für den 36-Jährigen nicht haltbar. "Eddy Merckx bleibt der Größte aller Zeiten", sagte Cavendish nach seiner Triumphfahrt - und fand keinen Widerspruch bei der belgischen Rad-Ikone. "Hut ab! Ich bewundere ihn sehr. Er ist ein toller Fahrer", sagte Merckx, aber: "Er kann 35 oder 36 Etappen gewinnen, wenn er will, für mich ändert das nichts." Klettern war für den fünfmaligen Tour-Sieger schließlich auch nie ein Problem.

