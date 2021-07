Radsport

Tour de France - Highlights 8. Etappe: Pogacar fährt Konkurrenz in Grund und Boden

Tour de France - die Highlights der 8. Etappe: Auf der ersten Bergetappe in den Alpen hat Tadej Pogacar mit einer Machtdemonstration das Gelbe Trikot erobert. Der Slowene attackierte schon am vorletzten Berg und hängte alle Gegner weit ab. Schon zum Anfang des Alpen-Auftakts hatten Geraint Thomas und Primoz Roglic den Anschluss verloren. Der Etappensieg ging an einen Ausreißer.

00:04:34, vor 2 Stunden