Radsport

Tour de France 2021 - Kritik an Fans nach Massensturz: "Manche schalten ihr Hirn aus"

Cees Bol, ein Teamkollge von Jasha Sütterlin, der auf der 1. Etappe der Tour de France nach einem schweren Massensturz ausschied, spricht über die Rolle der Fans am Streckenrand. Am Samstag war eine Zuschauerin mit einem Pappschild für den Sturz verantwortlich. Laut dem Niederländer müsse es in Zukunft mehr Ordner geben.

00:01:51, vor einer Stunde