Bereits am Samstag direkt nach ihren Stürzen aus dem Rennen ausgestiegen sind Jasha Sütterlin (Team DSM / Quetschungen und Schnittwunden am rechten Handgelenk und Ellenbogen), Ignatas Konovalovas (Groupama - FDJ / Schädeltrauma) und Cyril Lemoine (B&B Hotels - KTM / Rippenbrüche, Pneumothorax, Schnittwunde am Schädel).

Am Abend gab außerdem das spanische Team Movistar bekannt, dass der noch ins Ziel gerollte Marc Soler am Sonntag nicht mehr starten wird. Er zog sich Frakturen an beiden Ellenbögen und am Handgelenk zu.

Bei vielen anderen Fahrern wollten die Teams erst am Sonntag entscheiden, ob sie das Rennen fortsetzen werden.

Hier ist die Liste der offiziell bestätigten Verletzungen:

Aurelien Paret-Peintre (Ag2r - Citroen) - Prellung am linken Knie

Ben O'Connor (Ag2r - Citroen) - Mit zehn Stichen genäht am linken Unterarm

Dorian Godon (Ag2r - Citroen) - Abschürfungen

Benoit Cosnefroy (Ag2r - Citroen) - Abschürfungen, genäht am rechten Arm

Nans Peters (Ag2r - Citroen) - Schulterprellung, Abschürfungen

Michael Schär (Ag2r - Citroen) - Nackenschmerzen

Xandro Meurisse (Alpecin - Fenix) - Abschürfungen

Kristian Sbaragli (Alpecin - Fenix) - an Unterlippe genäht

Tim Merlier (Alpecin - Fenix) - Prellungen an beiden Knie

Dan McLay (Arkea - Samsic) - Rückenschmerzen

Clément Russo (Arkea - Samsic) - Thoraxtrauma

Cyril Lemoine (B&B Hotels - KTM) - Rippenbrüche, Pneumothorax, Schnittwunde am Kopf

Amund Grondahl Jansen (BikeExchange) - Lendenwirbelsäulentrauma, genäht am rechten Ellenbogen

Patrick Konrad (Bora - hansgrohe) - Prellungen und Abschürfungen

Jesus Herrada (Cofidis) - Hüftprellung

Pierre-Luc Perichon (Cofidis) - Schädelprellung

Dries Devenyns (Deceuninck - Quick-Step) - Abschürfungen

Sören Kragh Andersen (DSM) - Abschürfungen

Jasha Sütterlin (DSM) - Quetschungen und Schnittwunden am rechten Handgelenk und Ellenbogen

Ignatas Konovalovas (Groupama - FDJ) - Schädeltrauma

Chris Froome (Israel Start-Up Nation) - Hüftprellung und Thoraxtrauma

Reto Hollenstein (Israel Start-Up Nation) - Thoraxtrauma

Mike Teunissen (Jumbo - Visma) - Abschürfungen, Ellenbogenprellung, Hüftprellung

Marc Soler (Movistar) - Ellenbogenfrakturen beidseitig, Handgelenksfraktur

Marc Hirschi (UAE Team Emirates) - Ausgekugelte Schulter

