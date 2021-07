Radsport

Tour de France 2021: Pogacar am Mont Ventoux in Bedrängnis - die Highlights der 11. Etappe

Was am Wochenende noch unmöglich schien, ist am Mont Ventoux plötzlich passiert: Tour-Dominator Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) konnte 1,5 Kilometer vor dem Gipfel des Riesen der Provence einer Beschleunigung von Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) nicht mehr folgen. Wird die Tour jetzt nochmal richtig spannend? Die Highlights der 11. Etappe, die Wout Van Aert (Jumbo - Visma) als Ausreißer gewann!

