Bei der am 26. Juni in Brest beginnenden 108. Tour de France rechnet der zweimalige Vuelta-Sieger mit stärkerer Konkurrenz und nicht nur mit einem rein slowenischen Duell. “Es gibt viele Jungs, die super stark sind und das Rennen gewinnen können. Es wird nicht nur ein Kampf zwischen Tadej und mir. Es gibt 20 weitere Jungs“, sagte der 31-jährige Roglic, der seit Lüttich-Bastogne-Lüttich Ende April kein Rennen mehr bestritten und sich stattdessen in zwei Höhentrainingslager in der Sierra Nevada und in Tignes auf die Tour vorbereitet hat.

Das bisher einzige Aufeinandertreffen mit Pogacar in einem Mehretappenrennen dieser Saison entschied Roglic übrigens für sich. Bei der Baskenland-Rundfahrt Anfang April feierte Jumbo - Visma sogar einen Doppelsieg. Hinter Roglic und Jonas Vingegaard blieb Pogacar trotz eines Etappensiegs nur der dritte Gesamtrang.

“Ich sehe mich nicht als großen Favoriten (für die Tour)“, sagte Roglic nun dennoch zu "RMC Sport". “Ich bin nicht der Titelverteidiger. Zudem bin ich für eine längere Zeit keine Rennen mehr gefahren. Ich werde (bei der Tour) antreten und am Ende müssen wir schauen, wie es läuft.“

Tour de France: Primoz Roglic schüttelt Niederlage vom Vorjahr ab

Die defensive Haltung lässt sich leicht erklären: Im vergangenen Jahr war Roglic der Top-Favorit auf das Gelbe Trikot und musste letztlich eine der bittersten Niederlagen seiner Karriere einstecken, als Pogacar im Zeitfahren zur La Planche des Belles Filles ihm fast zwei Minuten abnahm und einen Rückstand von 57 Sekunden in einen Vorsprung von 59 Sekunden umwandelte.

Allerdings bewies Roglic im weiteren Saisonverlauf auch mentale Stärke und ließ sich vom geplatzten Tour-Traum nicht demotivieren. Noch bevor er die Vuelta ein zweites Mal in Folge gewann, imponierte er mit Rang sechs im WM-Straßenrennen, vor allem aber mit seinem Sieg bei Lüttich-Bastogne-Lüttich.

“Letztes Jahr dachten wir alle, dass wir es vollenden und gewinnen würden. Andererseits ist der zweite Platz immer noch ein super schönes Ergebnis, und ich kann nur wiederholen - es ist ein neues Jahr“, gab er sich auch nun unbeeindruckt von der Tour-Pleite 2021.

