In diesem Jahr war beim Gesamtsieg von Tadej Pogacar (UAE - Team Emirates) der Cofidis-Kapitän Guillaume Martin als Elfter bester französischer Profi, wogegen Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) auf Rang 29 wieder einmal enttäuschte und auch Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) seine Glanzleistung aus 2019 nicht wiederholen konnte, als er nach 14 Tagen im Gelben Trikot in Paris Gesamtfünfter wurde.

Immerhin erreichte er mit dem frühen Etappensieg in Nizza sein Minimalziel, so dass er Platz 36 in der Endabrechnung verschmerzen konnte.