Radsport

Tour de France 2021, 9. Etappe: Der Schlussanstieg nach Tignes unter der Lupe

Tour de France 2021, 9. Etappe: Der Schlussanstieg nach Tignes unter der Lupe - die erste Bergankunft in den Alpen endet im französischen Wintersportort und die Kilometer bis ins Ziel ziehen sich fast endlos. In der 3D-Grafik seht Ihr die exakte Streckenführung samt Steigungsprozente in der Animation.

00:01:07, vor einer Stunde