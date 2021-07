Radsport

Tour de France 2021: Alle 34 Etappensiege von Mark Cavendish in einem Clip

Der Rekord von Eddy Merckx ist eingestellt: Mark Cavendish hat sich in Carcassonne seinen 34. Tour-de-France-Etappensieg geholt und ist so mit dem Belgier gleichgezogen. Doch wer kann sich noch an alle Siege des "Manxman" erinnern? Los ging es vor 13 Jahren in Chateauroux - hier sind alle 34 Erfolge des Briten in einem Clip!

00:02:59, vor 2 Stunden