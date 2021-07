Radsport

Tour de France 2021-Berge: Portet d'Aspet - Scharfrichter der 16. Etappe

Die 16. Etape der Tour de France 2021 dürfte ein Tag für eine Ausreißergruppe werden. Doch wer am Ende in Saint-Gaudens um den Tagessieg kämpfen will, der muss vor allem am Col de Portet d'Aspet Vollgas geben und mit den Besten über diesen Kategorie-2-Pass 33 Kilometer vor dem Ziel kommen. Hier ist die 3d-Animation des Anstiegs!

