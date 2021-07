"In der letzten Kurve war ein kleiner Bürgersteig. Ich war ziemlich am Rand, hätte es beinahe vorbeigeschafft und habe mit einem Bein ausgeklickt, doch dann hat mein Vorderrad blockiert und ich bin auf das Gesicht gestürzt", schilderte Kelderman das Malheur.

Gut für ihn war, dass Emanuel Buchmann langsam zu alter Stärke zurückfindet. Der Ravensburger war als letzter Bora-Profi noch bei ihm.

"Wilco ist, glaube ich, ein bisschen zu weit rausgekommen und am Randstein hängen geblieben. Das war dann echt eine Schrecksekunde", schilderte der Tourvierte von 2019 den Sturz. Buchmann: "Es hat so 30 Sekunden gedauert, bis er wieder auf dem Rad saß, dann sind wir so schnell wie möglich nachgefahren."

Das Feld, das sich in rasender Anfahrt auf den Col du Portet befand, war schon ein gutes Stück weit entfernt. "Ich musste schon ganz schön tief gehen, damit wir wieder Anschluss fanden, deshalb konnte ich später nicht so lange bei ihm bleiben", beschrieb Buchmann, wie schwer es war, seinen Kapitän wieder bei den Favoriten abzuliefern.

Top 5 realistisch, Podium kaum noch

Bis auf die offensichtlichen Blessuren im Gesicht scheint der Niederländer Glück gehabt zu haben. Denn im Ziel, das er als Sechster 1:49 Minuten hinter Tagessieger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) erreichte, meinte er nur lapidar: "Das war nicht so toll vor dem letzten Anstieg. Als er begann, war ich aber wieder vorne bei der Gruppe. Dennoch denke ich, es war ein guter Tag. Morgen werde ich um einen besseren Platz im Gesamtklassement kämpfen."

Kelderman ist weiterhin Gesamtsechster und hat nun 32 Sekunden Rückstand auf den Fünften Ben O'Connor (Ag2r - Citroen) sowie 49 auf den Vierten Rigoberto Uran (EF Education - Nippo). Vom Podium ist er 2:23 Minuten weg.

