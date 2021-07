Radsport

Tour de France 2021: Cavendish bezwingt den Alpecin-Sprintzug - das Finale der 6. Etappe

In einem packenden Duell der Sprintzüge von Alpecin - Fenix und Deceuninck - Quick-Step setzte sich in Chateauroux Mark Cavendish durch. Der Brite feierte nach 2008 und 2011 seinen bereits dritten Sieg auf derselben Zielgeraden und erhöhte seine Gesamtzahl an Tageserfolgen bei der Tour de France auf 32. Dritter im High-Speed-Sprint wurde Nacer Bouhanni - das Finale im Video!

