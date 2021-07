Radsport

Tour de France 2021: Cavendish holt Tour-Etappensieg Nr. 32 - die Highlights

Mit seinem dritten Erfolg in Chateauroux hat sich Mark Cavendish den insgesamt 32. Etappensieg bei einer Tour de France gesichert. Der Mann von der Isle of Man setzte sich am Ende des weitgehend flachen sechsten Teilstücks vor Jasper Philipsen und Nacer Bouhanni durch. Hier sind die Highlights dieser 6. Etappe der 108. Tour de France!

00:03:14, vor einer Stunde