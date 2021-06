Radsport

Tour de France 2021: Cavendish rauscht an Philipsen vorbei - das Finale der 4. Etappe

Mit einem unwiderstehlichen Sprint auf leicht ansteigender Zielgerade hat Mark Cavendish sich in Fougères wie schon vor 6 Jahren wieder den Sieg gesichert. Der Manxman rauschte auf den letzten Metern noch an Jasper Philipsen vorbei zu seinem 31. Tour de France-Etappensieg. Leer ging dagegen Ausreißer Brent van Moer aus, der bis 200m vor der Ziellinie an der Spitze lag.

00:04:44, vor 21 Minuten