Tour de France 2021: Cavendishs komplette Tour-Etappensammlung - 33 Siege in drei Minuten

Mark Cavendish jagt bei der 108. Tour de France den ewigen Rekord von Eddy Merckx, der in seiner Karriere 34 Etappen bei der Frankreich-Rundfahrt gewann. Dem Briten fehlt noch ein Erfolg, um mit dem Belgier gleichzuziehen - und am Freitag in Carcassonne könnte es soweit sein. Deshalb, um sich einzustimmen auf möglicherweise Historisches: Hier sind alle 33 Etappensiege des 'Manxman'!

00:02:48, vor einer Stunde