Seitdem er vor zwei Wochen in der Bretagne plötzlich doch am Start der Tour de France stand, musste sich Mark Cavendish mit ein und demselben Thema auseinandersetzen: ständig wiederkehrende Fragen nach dem 46 Jahre alten Rekord von Eddy Merckx, der damals im Jahr 1975 seinen 34. und letzten Tour-de-France-Etappensieg feierte.

Nun hat "Cav" geschafft, was unmöglich schien: Er hat gleichgezogen. Und trotzdem hielt der 36-Jährige von der Isle of Man an seinem Credo der letzten Wochen fest. Der Rekord interessiere ihn nicht.

"An den Rekord denke ich nicht", sagte er schon im ersten Sieger-Interview gleich zu Beginn, um das Thema aus dem Weg zu schaffen und brachte danach auch eine weitere Phrase wieder über seine Lippen: "Das ist einfach ein weiterer Etappensieg und ich freue mich über jeden, als sei es mein erster."

Doch das, was man auf den Straßen von Carcassonne in den Minuten zuvor zu sehen bekam, sprach eine andere Sprache. Verbissen kämpfte sich Cavendish auf dem Weg zur Sprintankunft durchs Feld.

Cavendish: "We made history!"

Spätestens seit seinem Defekt knapp 40 Kilometer vor dem Ziel war "Cav" nervös – hier und da fuhr er den Oberkörper aus, verschaffte sich gegen Jasper Philipsens Anfahrer Jonas Rickaert Platz und wirkte fokussiert und verbissen wie eh und je.

Als er dann der Linie entgegenrauschte, holte Cavendish für diesen 34. Tour-Etappensieg alles aus sich heraus. So viel, dass er selbst im Interview einige Minuten später noch völlig außer Atem war und einen hochroten Kopf präsentierte. Während er sich dort aber schon wieder gesammelt hatte und die Bedeutung des Merckx-Rekordes gewohnt cool herunterspielen konnte, war ihm das im Zielbereich noch nicht gelungen.

"We made history!", schrie Cavendish da freudig heraus, bevor er seinen vorletzten Anfahrer Davide Ballerini umarmte. So ganz egal war es ihm also doch nicht. Und das sollte es auch nicht! Denn Cavendish hat mit seinem Comeback in diesem Jahr und den nun schon vier Tageserfolgen bei der Tour 2021 endgültig unter Beweis gestellt: Er ist der größte Sprinter aller Zeiten, auch mit nur 1,75 Meter Körpergröße.

Ja, seit dem Aus von Caleb Ewan, Tim Merlier und Arnaud Démare sowie ohne Sam Bennett und Pascal Ackermann in der Startliste ließ die Konkurrenz bei der Tour etwas zu wünschen übrig. Und ja, die überragenden Leadouts von Michael Morkov und Co. sind die halbe Miete für "Cav" in den Massensprints dieser Tour.

Doch 34 Tour-Etappensiege sind eben 34 und nicht nur die letzten vier. Mit den ersten 30 Sprintsiegen in Frankreich hat er schon seine Sonderstellung unterstrichen. Die vier jüngsten nun waren lediglich noch das Tüpfelchen auf dem i einer großartigen Karriere, und sind vor allem deshalb so beeindruckend, weil sie nach vier verkorksten Jahren gelangen. Vier Jahre, in denen ihn fast jeder rund ums Peloton schon abgeschrieben hatte. Dass sich der "Manxman" derart zurückgekämpft hat, gibt seiner Karriere noch einmal eine ganz andere Bedeutung und Tiefe.

2021 ist die Krönung einer ohnehin schon großartigen Karriere

Die Rekordzahl 34 – oder auch 35 oder 36, wenn es dazu nächste Woche noch kommen sollte – steht lediglich symbolisch für sein Lebenswerk. Deshalb braucht sich Mark Cavendish auch nicht in Coolness üben und die Bedeutung dieses Rekordes herunterspielen, sondern sollte ihn stolz vor sich her tragen. "We made history", hätte er ruhig mit breiter Brust auf der Pressekonferenz herausbrüllen dürfen.

Denn dass er Rekorde, Zahlen und deren Bedeutung durchaus kennt und schätzt, gab Cavendish gerade am Donnerstag via Social Media noch selbst zu verstehen. Auf Instagram nämlich huldigte er Marianne Vos, die beim Giro d'Italia der Frauen am Gardasee nämlich selbst ihren 30. Giro-Tageserfolg bejubelt hatte. Cavendish bezeichnete die Niederländerin als GOAT – die Größte aller Zeiten.

Doch was ihn selbst betrifft, wollte Cavendish Gedankenspiele zu Rekordzahlen bislang nicht zulassen. Cavendishs Anfahrer Morkov, der in Carcassonne genauso gut auch selbst hätte gewinnen können und Zweiter wurde, erklärte: "Dass er den Rekord von Eddy Merckx eingestellt hat, ist unglaublich. Selbst wenn ich nicht sein Teamkollege wäre, würde ich es als etwas Besonderes ansehen. Er hat immerhin einen Uralt-Rekord gebrochen. Aber ich kann Cav verstehen, dass er versucht, die Rekord-Sache nicht so an sich heran zu lassen. Sonst beschäftigt es einen zu sehr."

In Paris dann bitte gerne auch öffentlich den Macker machen

Damit Cavendish also auch öffentlich Tacheles redet und seine Erfolge bei dieser 108. Frankreich-Rundfahrt vor der Presse selbst so einordnet, wie er es intern beim Jubel mit dem Team schon jetzt machte, braucht es also wohl Sieg Nummer 35 oder sogar 36 in Paris auf den Champs-Élysées zum Abschluss der Tour.

Dann nämlich, wenn am nächsten Tag keine Etappe mehr wartet, kann ihm egal sein, wie sehr ihn der Rekord in den Mittelpunkt schiebt.

Und auch erst dann dürfte ein Mark Cavendish, so wie man ihn seit mehr als einem Jahrzehnt eigentlich kennt, wirklich zufrieden sein: Wenn er alleiniger Rekordhalter ist.

