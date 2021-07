Radsport

Tour de France 2021: Die Tränen eines Etappensiegers - O'Connor weint in Tignes

Mit einem bärenstarken Ritt aus der Spitzengruppe heraus hat sich Ben O'Connor am Sonntag in Tignes den Sieg auf der 9. Etappe der Tour de France gesichert und ist gleichzeitig auf Gesamtrang zwei vorgerückt. Das muss man als 25-jähriger Australier, der bestenfalls mit Außenseiterchancen in die Tour gestartet war, erstmal verdauen - und das wiederum geht am besten mit Freudentränen.

00:00:59, vor 29 Minuten