Radsport

Tour de France 2021: Europameister Küng sprachlos - Pogacar demontiert Konkurrenz

Während die Kontrahenten völlig ausgepumpt im Ziel in Laval ankamen, wirkte Tagessieger Tadej Pogacar nach 27 Zeitfahrkilometern äußerlich frisch wie am Start. Der Slowene lehrte der Konkurrenz auf der 5. Etappe der Tour de France das Fürchten und scheint nun schon auf dem besten Weg in Richtung Titelverteidigung bei der Frankreich-Rundfahrt zu sein.

00:01:54, vor 22 Minuten