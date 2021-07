Die Sonderwertung um das Kult-Trikot mit den roten Punkten war bei dieser Frankreich-Rundfahrt bislang mit Abstand die spannendste. Doch kurz vor Schluss scheint auch sie nun vom Dominator aus Slowenien eingenommen werden zu können.

Duch seinen Etappensieg bei der Ehrenkategorie-Bergankunft am Col du Portet holte er 40 Punkte und erhöhte seinen Kontostand auf 67 Zähler. Damit liegt Pogacar nun plötzlich auf Rang zwei und ist ärgster Verfolger des Niederländers Wout Poels (Bahrain Victorious), der 78 Punkte hat.

Poels' bisherige Herausforderer Nairo Quintana (Arkéa - Samsic), Michael Woods (Israel Start-Up Nation) und Wout Van Aert (Jumbo - Visma) stehen bei 66, 66 und 64 Zählern.

Nun könnte man meinen, Pogacars Vorstoß auf den zweiten Rang sei lediglich ein Nebenprodukt seines Etappensieges. Doch dem steht ein kleines Detail entgegen: Am Col de Val Louron-Azet, dem vorletzten Berg der 17. Etappe, sicherte sich Pogacar ebenfalls einen Punkt, indem er sich kurz vor der Bergwertung vor seine UAE-Helfer schob und das Favoritenfeld über die Kuppe führte.

Das wäre nicht nötig gewesen, wenn ihm die Sonderwertung völlig egal wäre - zumal Pogacar es nicht tat, um als Erster in die Abfahrt zu gehen. Denn schon bevor es bergab ging, ließ er seine Kollegen wieder vor. Und, man erinnere sich: Schon 2020 sahnte Pogacar am Ende komplett ab, holte sich im Bergzeitfahren an der Planche des Belles Filles neben dem Weißen und dem Gelben auch das Gepunktete Trikot.

Bei nun elf Punkten Rückstand auf Poels ist die Wiederholung dieses Coups durchaus realistisch. Denn auch am Donnerstag steht in Luz Ardiden eine Ehrenkategorie-Bergankunft an, die dem Tagessieger 40 Punkte beschert, weil es dort wie am Portet doppelte Punkte gibt.

Poels braucht den Tourmalet oder einen Ausreißersieg

Gewinnt Pogacar dort, müsste Poels alle anderen ausstehenden Bergpreise dieser Tour gewinnen und auch in Luz Ardiden noch Etappensiebter werden, um sein Trikot zu verteidigen. Abgesehen von der Bergankunft gibt es am Donnerstag zweimal einen Punkt an Bergpreisen der 4. Kategorie zu Etappenbeginn und 20 Punkte für den Ersten am Col du Tourmalet. Außerdem warten auf den Etappen 19 und 21 jeweils noch ein Berg der 4. Kategorie.

Und selbst wenn Pogacar in Luz Ardiden nicht gewinnt, sondern nur Zweiter (32 Punkte), Dritter (24) oder Vierter (20) wird: Poels braucht am Tourmalet am Donnerstag dringend Punkte, um sich abzusichern und sollte zusätzlich hoffen, dass auch den Tagessieg eine Ausreißergruppe ausfährt.

