Radsport

Tour de France 2021 - Konrad kann es kaum glauben: Das Finale seines Solos - 16. Etappe

Patrick Konrad hat seinen ersten Profi-Sieg außerhalb Österreichs gefeiert - und das gleich mit einem Tour-de-France-Etappensieg. Der Österreichische Meister setzte sich in Saint-Gaudens am Ende der 16. Etappe nach 169 Kilometern als Solist durch. Seine Alleinfahrt durch den Regen in den Pyrenäen dauerte ganze 36 Kilometer.

00:03:23, vor 42 Minuten