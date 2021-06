Radsport

Tour de France 2021: Mark Cavendish von Gefühlen uebermannt - Sieg Nummer 31 geht besonders nah

Mark Cavendish ließ seinen Gefühlen freien Lauf: Sein 31. Tour de France-Etappensieg - der erste seit fünf Jahren - ging dem Briten so nah, wie kaum einer in seiner langen Karriere. Kein Wunder: Nach vielen Jahren der Leidenszeit fielen dem 'Manxman' in Fougères gleich ganze Hinkelsteine von den Schultern.

00:02:14, vor 2 Stunden