Radsport

Tour de France 2021: Mohoric überquert die Linie mit dem Finger auf den Lippen

Matej Mohoric hat in Libourne seinen zweiten Etappensieg bei der Tour de France 2021 gefeiert und bei der Zieldurchfahrt ein klares Zeichen an diejenigen gesendet, die an der Glaubwürdigkeit seines Teams Bahrain Victorious zweifeln. Mohoric setzte sich nach 207 Kilometern als Solist durch, weil er sich 25 Kilometer vor Schluss aus einer 20-köpfigen Ausreißergruppe abgesetzt hatte. Das Finale!

00:01:55, vor 37 Minuten