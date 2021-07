Radsport

Tour de France 2021 - Pogacar verrät: "Musste ruhig bleiben, sonst wäre ich eingebrochen" (englisch)

Tadej Pogacar wackelte, aber er fiel nicht. Am Mont Ventoux hat Jonas Vingegaard den bisher unantastbar scheinenden Dominator der Tour de France 2021 attackiert und in Bedrängnis gebracht. Der Däne hängte den Slowenen sogar in kürzester Zeit um 35 Sekunden ab, bevor der dann in der Abfahrt mit Hilfe von Richard Carapaz und Rigoberto Uran wieder nach vorne kam. Sein Ziel-Interview auf Englisch.

00:01:54, 07/07/2021 Am 17:41