Radsport

Tour de France 2021: Schöne Szene in Mourenx - Umarmung der Rekordhalter Merckx und Cavendish

Mark Cavendish könnte heute auf der 19. Etappe der Tour de France zum alleinigen Rekordhalter der Frankreich-Rundfahrt werden und sich seinen 35. Etappensieg sichern. Dann würde er Eddy Merckx hinter sich lassen, der in seiner Karriere 34 Tour-Etappen gewann. Am Start in Mourenx kam es zum Aufeinandertreffen der beiden.

00:00:21, vor 18 Minuten