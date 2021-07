Radsport

Tour de France 2021-Strecke, 12. Etappe: Malerischer Parcours an der Ardeche entlang

Das Peloton der 108. Tour de France macht sich vom Mont Ventoux auf den Weg in Richtung Pyrenäen und durchquert dabei malerische Gegenden. Die 12. Etappe von Saint-Paul-Trois-Chateaux nach Nimess führt in der Anfangsphase die komplette Schlucht der Ardeche entlang - erstmals in der Tour-Geschichte, wird dieser malerische Abschnitt komplett gefahren. Die Etappe in der 3d-Animation!

00:00:52, vor 11 Minuten