Tour de France 2021-Strecke, 13. Etappe: Windkantengefahr - entlang am Mittelmeer

Die 13. Etappe der Tour de France 2021 führt über 220 Kilometer von Nimes nach Carcassonne. Dabei befindet sich das Peloton lange Zeit nah am Meer und in einer der windigsten Regionen Europas - es könnte, wenn das Wetter passt, also ein echtes Spektakel geben. Hier ist die 3d-Animation der Strecke!

00:00:54, vor einer Stunde