Radsport

Tour de France 2021-Strecke, 19. Etappe: Vollgas gen Norden zum Massensprint

Eine brutale Woche mit fünf Bergetappen in Folge in und um die Pyrenäen ist vorbei und es geht zum Abschluss der 108. Tour de France auf der 19. Etappe wieder in flachere Gefilde - sehr flache sogar: Von Mourenx führt das Teilstück über 207 Kilometer geradewegs gen Norden an Bordeaux vorbei nach Libourne. Dort dürfte eine Sprintankunft auf das Peloton warten. Die Strecke in der 3d-Animation!

00:00:49, vor 14 Minuten