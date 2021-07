Radsport

Tour de France 2021-Strecke, 20. Etappe: Nur leicht wellig - das entscheidende Zeitfahren

Es hätte der entscheidende Tag in Sachen Tour de France-Sieg werden sollen. So ist es nur noch die Etappe, die über Rang 2 und 3 sowie Rang 4 und 5 in der Gesamtwertung richtet: Das Einzelzeitfahren am vorletzten Tag der 108. Frankreich-Rundfahrt führt über 30,8 Kilometer von Libourne nach Saint-Émilion. Der Kurs ist leicht wellig, aber weniger schwer als der vom ersten Zeitfahren in Laval.

