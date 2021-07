Radsport

Tour de France 2021 - Strecke der 21. Etappe: Das Grande Finale auf den Champs-Élysées in Paris

Mit der traditionellen Schlussetappe nach Paris endet am Sonntag, 18. Juli 2021 die 108. Tour de France. Die 21. und letzte Etappe beginnt in Chatou und endet nach 108,1 Kilometern auf den Champs-Élysées in der französischen Hauptstadt. Kurz nach dem Start gibt es eine kleine Bergwertung, doch danach gehört die Bühne den Sprintern. Das Etappenprofil im Video.

00:00:58, vor einer Stunde