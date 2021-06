Radsport

Tour de France 2021 - Sturzfestival: André Greipel ging dem Chaos aus dem Weg

André Greipel hat sich im Finale der 3. Etappe aus dem Chaos herausgehalten und ist so einem weiteren Sturz entgangen. Der deutsche Routinier erklärte am Dienstagmorgen, dass er das Risiko nicht eingehen wollte und schilderte dann, was in seinen Augen am Montag eine gute Lösung gewesen wäre: eine frühere Zeitnahme.

00:01:45, vor 31 Minuten