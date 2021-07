Radsport

Tour de France 2021: Historischer Cavendish stellt Etappensieg-Rekord von Merckx ein - das Finish der 13. Etappe

Mark Cavendish hat in Carcassonne seinen 34. Tour de France-Etappensieg gefeiert, kam im Massensprint aber erst auf den allerletzten Metern an seinem eigenen Anfahrer Michael Morkov vorbei, der am Ende Zweiter wurde. Platz drei ging in einem chaotischen Sprint-Finale nach einem heißen Tag an Jasper Philipsen - hier ist das Etappenfinale!

