"Für einen deutschen Etappensieg brauchen wir dieses Jahr ein bisschen Glück", meint Voigt. Denn einerseits seien die meisten deutschen Fahrer in Helferrollen stark eingebunden, und andererseits sei die Konkurrenz auf der Etappenjagd stark wie selten.

"Wenn man in einer Gruppe gegen Quintana oder Poels und Mohoric ankommen muss, wird es eben schwer. In den Gruppen sind dieses Jahr sehr, sehr starke Fahrer vertreten", erklärt Voigt und konkretisiert:

"Viele Klassementfahrer hatten schon Sturzpech und haben sehr viel Zeit verloren, sodass sie jetzt keine Klassementfahrer mehr sind, obwohl sie von der Qualität her Top-5-Kandidaten sein könnten. Aus ihnen sind jetzt super-hochqualifizierte Etappenjäger geworden. Wenn man da dann als Normalsterblicher auf einer Bergetappe mit einem in der Gruppe ist, der schon auf einem Grand Tour-Podium stand, wird es schwer."

Die ohnehin schon harte erste Tour-Woche mit unüblich schlechtem Wetter und drei brutal schweren Etappen zum Abschluss hat es auch den deutschen Hoffnungsträgern also umso schwerer gemacht.

Voigt: "Dieses Jahr ist die härteste erste Woche der Tour"

"Ich habe fast ein Vierteljahrhundert Tour de France-Erfahrung: 17 als Fahrer und 7 als Kommentator. Dieses Jahr ist die härteste und tragischste, anspruchsvollste und ereignisreichste erste Woche der Tour, die ich je erlebt habe. So viele zerstörte Träume oder Helden, die völlig platzen - das habe ich noch nie so erlebt, wie dieses Jahr", meint Voigt.

"Gerade die letzten drei Tage vor dem Ruhetag waren mental und auch körperlich unglaublich intensive Etappen. Da kann es sein, dass viele auch nach dem Ruhetag noch einen Tag brauchen, um zurück in Schwung zu kommen."

Nach dem ersten Ruhetag in Tignes geht es am Dienstag mit einer weitgehend flachen Etappe durchs Rhone-Tal nach Valence, wo ein Sprint warten dürfte. Am Mittwoch aber wird es mit zwei Passagen des Mont Ventoux dafür aber schon wieder umso schwerer. In den Bergen hoffen die deutschen Fans auch noch auf einen großen Auftritt des Tour-Vierten von 2019, Emanuel Buchmann. Der wäre in Top-Form einer, der es auch mit den von Voigt angesprochenen "super-hochqualifizierten Etappenjägern" aufnehmen könnte. Doch Voigt glaubt nicht, dass Buchmann diese Top-Form wirklich hat.

Etappensieg für Buchmann? "Ich glaube nicht"

"Ich glaube nicht, dass wir einen Etappensieg von Emu sehen. Seine Top-Form war beim Giro. Wenn er gekonnt hätte, wäre er doch am Sonntag sicher bei Kelderman geblieben", vermutet der Berliner und erklärt außerdem, dass auch für Buchmann trotz aller im Vorfeld versprochenen Freiheiten letztendlich gelte, dass ihm teamtaktisch die Hände gebunden sind. "Ich denke, solange Kelderman da vorne ums Podium kämpft, ist es fraglich, ob sie Emu sagen: 'Okay, morgen kannst Du versuchen, die Etappe zu gewinnen.' Sie werden eher sagen: Wenn es Dir gut geht, bleib bei Kelderman."

Wenn der Niederländer für das deutsche Team Bora - hansgrohe aufs Podium fahren würde, wäre das irgendwo auch ein deutscher Erfolg bei dieser Frankreich-Rundfahrt – genauso wie ein mögliches achtes Grünes Trikot für Peter Sagan. Daran aber glaubt Voigt nicht.

"Sagan hat schon zu viele Punkte Rückstand, denn ich denke, bei den richtigen flachen Sprints ist er nicht schnell genug, um Cavendish zu schlagen. Deshalb hat Cavendish im Kampf um Grün nur noch Matthews, Colbrelli und das Zeitlimit zu fürchten", meint der 49-Jährige und fügt dann noch schmunzelnd hinzu: "Und Pogacar."

