Bereits siebeneinhalb Kilometer nach dem Start geht es in die einzige Bergwertung des Tages, die letzte dieser Tour: die Cote des Gres (Kat. 4, 2 km, 5 %). Dann rollen die Fahrer leicht wellig weiter, bei Kilometer 29 durch Versailles, ehe nach 42 Kilometern Paris erreicht wird.

Zehn Kilometer später folgt die Einfahrt auf die Avenue des Champs Élysées die achtmal abgefahren wird - vom Louvre bis zum Arc de Triomphe. Die Sprintwertung erfolgt nach 68 Kilometern kurz nach der dritten Zieldurchfahrt.

40 rasende Kilometer auf dem Prachtboulevard später ist es dann vollbracht: Die 108. Tour de France ist nach den 108 Kilometern der 21. Etappe beendet.

Den Traum aller Sprinter, auf den Champs Élysées zu siegen, hat Mark Cavendish bereits viermal für sich wahr gemacht: 2009, 2010, 2011 und 2012 siegte der Brite in Paris. Ob es ihm nach fast zehn Jahren ein weiteres Mal gelingt?

Die letzte Kurve vor dem Ziel wurde wegen Bauarbeiten leider etwas enger, so dass man die Ziellinie 150 Meter weiter nach hinten verlegt hat. Man darf gespannt sein, was das ändert - am Ergebnis wohl nicht viel: "Cav" bleibt nach seiner Dominanz bei dieser Tour der klare Top-Favorit.

Chatou ist zum ersten Mal Startort einer Tour-Etappe. 1938 wurde Paul Maye, dreimal Sieger von Paris – Tours und einmal von Paris – Roubaix, dort kurz vor dem Start von einem Motorrad umgefahren. Der Sprinter aus Bayonne schaffte es mit ausgekugelter Schulter noch bis nach Caen, bevor er aufgeben musste. Dort traf er im Krankenhaus das Mannequin Maryvonne Hachart, die bald darauf seine Frau wurde.

Paris ist seit der ersten Austragung Ziel der Tour - die Avenue des Champs Élysées allerdings erst seit 1975. Zuvor war der Parc des Princes 54 Mal das Ziel, und von 1968 bis 1974 wurde siebenmal im Velodrome La Cipale im Bois de Vincennes gefinisht, wo Eddy Merckx seine fünf Tour-Siege feierte.

