Radsport

Tour de France - Berge: Der gefürchtete Mont Ventoux

Die 11. Etappe der Tour de France entscheidet sich am Mittwoch am Mont Ventoux: Zweimal muss der 'Riese der Provence' bezwungen werden - zuerst von Sault, dann von Bedoin. Letzterer Anstieg gilt als härteste Variante, um auf den Ventoux hinauf zu kommen, und ist auch jene Version, die in der Tour de France am häufigsten benutzt wurde. Hier ist die 3d-Animation des Bedoin-Anstiegs!

00:00:56, vor einer Stunde