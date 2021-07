Der 8. Juli - kein Tour-Tag wie jeder andere:

2004, als auf dem Weg nach Chartres Frankreichs große Öffentlichkeit einen jungen Fahrer namens Thomas Voeckler entdeckt. Der kämpft sich auf der 5. Etappe der Wir schreiben das Jahr, als auf dem Weg nach Chartres Frankreichs große Öffentlichkeit einen jungen Fahrer namensentdeckt. Der kämpft sich auf der 5. Etappe der Tour de France in die Ausreißergruppe des Tages - und die bekommt von Lance Armstrong freie Fahrt.

Denn der will sein am Vortag im Mannschaftszeitfahren errungenes Gelbes Trikot gar nicht verteidigen, sondern überträgt diese Arbeit gern noch einige Tage einem anderen Team. Den Tagessieg muss Frankreichs frischgebackener Landesmeister noch Stuart O'Grady überlassen, doch Gelb gehört ihm.

So steht Voeckler plötzlich mit über zwölf Minuten Vorsprung an der Spitze der Gesamtwertung und Frankreich wird in den nächsten Tagen begeistert verfolgen, wie er sich mit vollem Einsatz bemüht, das "maillot jaune" so lang wie möglich zu verteidigen.

Voeckler, Tour 2004 Fotocredit: Imago

Kaum zu fassen ist, was sich am 8. Juli 2016 im Finale der Pyrenäen-Etappe zum Lac de Payolle abspielt. Die Ausreißer haben gerade das Ziel erreicht, die Gruppe der Favoriten kommt nach einer letzten Abfahrt zum Zeichen für den Schlusskilometer.

Doch da fällt der Kilometerbogen in sich zusammen, Adam Yates wird in seiner späten Attacke jäh gebremst und zu einem Salto gezwungen. Die Situation geht ohne schlimmere Schäden über die Bühne, doch am Ende fehlen ihm in Paris 21 Sekunden zum Podium - die er hier verloren haben könnte.

Adam Yates, Tour de France 2016 - Crash Fotocredit: Getty Images

Ein Jahr zuvor, am 8. Juli 2015 stürmt André Greipel in Amiens zu seinem bereits zweiten Etappensieg in jener Tour.

Er scheint schon chancenlos eingebaut, bevor er doch noch mit einem Kraftakt an der Konkurrenz vorbeizieht und Peter Sagan sowie Mark Cavendish auf die nächsten Plätze verweist.

Zweiter Etappensieg bei dieser Tour: André Greipel Fotocredit: Imago

Im Jahr später endet 2005 für zwölf Jahre zum letzten Mal eine Etappe in Deutschland und auf dem Weg nach Karlsruhe sind zehntausende Menschen an der Strecke, die Begeisterung riesengroß. Beim Stichwort "Puerto" denken noch alle an den Spanischkurs und Lance Armstrong regiert das Feld weiter mit harter Hand.

Zum Held des Tages auf den 228km wird Fabian Wegmann - der Münsteraner nutzt den Abstecher in seine Freiburger Wahlheimat, um sich eindrucksvoll in Szene zu setzen. Bei seinem langen Soloritt mit Gänsehaut fährt er ins Bergtrikot und wird in Karlsruhe gleich zweimal aufs Podium gebeten, denn kämpferischster Fahrer wird er auch. Nur den Tagessieg holt sich im Sprint Robbie McEwen.

Fabian Wegmann, Tour de France 2005 Fotocredit: Imago

Exakt drei Jahre zuvor ist 2002 Saarbrücken Etappenziel der Tour, dort siegt im Weltmeisterdress der Spanier Oscar Freire - sein erster Erfolg bei der "Großen Schleife".

Erik Zabel wird Dritter und verpasst so um zwei Sekunden das Gelbe Trikot, das er bei der Stippvisite in Deutschland zu gern erobert hätte.

Oscar Freire bei der Tour 2002 Fotocredit: Imago

Dass Robbie McEwen eine Tour-Etappe gewinnt, ist nix besonderes, immerhin hat er ein Dutzend Tagesabschnitte auf seiner Liste stehen. Doch was er am 8. Juli 2007 leistet, ist fast unglaublich. Denn auf den letzten Kilometern von London nach Canterbury scheint ein Sieg des Australiers völlig unmöglich: Nach einem üblen Sturz findet er sich weit hinter dem Feld wieder, während vorne die Konkurrenz schon richtig Druck macht.

Mit dem Mut der Verzweiflung jagt McEwen mit einigen Helfern hinterher, erreicht das Peloton gerade noch rechtzeitig, pflügt durch die Fahrermassen und sprintet tatsächlich sogar zum Sieg. Vom letzten zum ersten Platz innerhalb weniger Kilometer - McEwen kann es selbst nicht glauben. Sein letzter Sieg bei der Tour ist sein eindrucksvollster.

Robbie McEwen, Tour de France 2007 Fotocredit: Getty Images

Ein Jahr später löst ein deutscher Sieg am 8. Juli 2008 fast wieder so etwas wie Radsport-Euphorie aus. Stefan Schumacher lässt im Zeitfahren rund um Cholet über 29km die komplette Weltelite hinter sich und übernimmt das Gelbe Trikot.

Auch das zweite Zeitfahren wird er später gewinnen, dazwischen sorgt Bernhard Kohl am Berg für Furore. Mit welchen Mitteln, wird wenige Wochen später aufgedeckt.

Stefan Schumacher (Gerolsteiner) in Gelb bei der Tour de France 2008 Fotocredit: Getty Images

Exakt zehn Jahre vor Schumachers Doppelschlag ist der 8. Juli schon einmal der Auslöser für ein echtes Erdbeben gewesen. Dabei ist die Tour zu diesem Zeitpunkt 1998 noch gar nicht unterwegs, der Auftakt in Dublin folgt erst noch. Doch als französische Fahnder an der Grenze zu Belgien den Festina-Masseur Willy Voet mit einem Wagen voller Dopingmittel abfangen, nimmt ein Skandal mit bislang ungekannten Ausmaßen seinen Lauf.

Das beste Team der Welt entpuppt sich als bis an die Trikotoberkante gedopt, die Tour wird zur Farce. Doch noch wird, teilweise erfolgreich, den Fans vorgegaukelt, dass Festina eine Ausnahme im Feld sei...

Tour de France 1998: Polizei am Festina-Bus Fotocredit: Imago

Die Tour-Siege von Miguel Indurain folgten meist dem gleichen Schema: Dominanz in den Zeitfahren, Verwaltung des Vorsprungs in den Bergen. Doch am 8. Juli 1995 durchbricht er dieses Schema und attackiert die völlig überraschte Konkurrenz auf dem Weg durch die Ardennen – ausgerechnet am Tag vor dem ersten Zeitfahren.

Nur ein gewisser Johann Bruyneel geht den Angriff des Spaniers mit, seine Wachsamkeit wird mit dem Etappensieg in Lüttich und Gelb belohnt. Indurain wiederum nimmt seinen Rivalen knapp eine Minute ab. Ein doppelt wertvoller Coup, denn in den Zeitfahren jener Tour ist er längst nicht mehr so überlegen wie so oft in den Vorjahren.

Bruyneel und Indurain Tour de France 1995 Fotocredit: Eurosport

Mit 30 Jahren kommt Olaf Ludwig 1990 zu seinem Tour-Debüt. Doch seine Versuche in der ersten Woche sind nicht von Erfolg gekrönt. Am 8. Juli platzt dann auf der 8. Etappe der Knoten, in Besancon sprintet der Olympiasieger von 1988 im Panasonic-Trikot mit Startnummer 63 zum Etappensieg. Am Ende wird der Geraer in Paris dann sogar das Grüne Trikot gewonnen haben, das er an jenem Tag schon auf den Schultern trägt.

Erster Deutscher, der an einem 8. Juli siegt, ist aber Otto Weckerling: bei der Tour 1937 gewinnt er als Solist die Alpenetappe nach Briancon.

Olaf Ludwig, Tour de France 1990 Fotocredit: Imago

Ein anderer deutscher Sieger an einem 8. Juli ist Marcel Kittel. Bei der Tour 2014 fügt er seinen beiden Erfolgen auf englischem Boden auch bei der Rückkehr der Tour nach Frankreich auf der 4. Etappe sofort den nächsten Erfolg hinzu. Allerdings hat er in Lille schon zu kämpfen, um sich die Konkurrenz vom Leib zu halten, die er bislang scheinbar locker beherrscht hatte.

Bis zum nächsten Coup sollte es denn auch bis zum Tour-Finale in Paris dauern.

Marcel Kittel (m.) holt sich den dritten Etappensieg 2014 Fotocredit: SID

Dass der Radsport noch immer seine tollen Geschichten schreibt, hat der 8. Juli erst 2012 gezeigt. Eigentlich sollte Thibaut Pinot da gar nicht im Rennen sein – für zu jung befand ihn sein Teamchef. Erst der Ausfall eines Teamkollegen bringt dem gerade erst 22-Jährigen einen Platz im Tour-Team von FDJ.

Auf der 8. Etappe hinüber in die Schweiz schlägt dann die große Stunde des Franzosen, der sich auf bergigem Terrain mit einer mutigen Attacke absetzen und einen knappen Vorsprung im Finale auf die heranjagenden Stars verteidigen kann – angefeuert aus dem Teamwagen von einem entfesselten Marc Madiot. Der Coup gelingt, Pinot gewinnt die Etappe und wird in Paris sogar Zehnter der Gesamtwertung sein. Frankreich träumt von einem neuen Tour-Sieger.

Tour de France 2012: Thibaut Pinot (FDJ) bejubelt von Marc Madiot Fotocredit: Getty Images

