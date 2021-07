Cavendish hatte am vergangenen Freitag mit dem Sieg in Carcassonne seinen 34. Tour-Etappensieg gefeiert und den über 46 Jahre alten Rekord des fünfmaligen Tour-Siegers Eddy Merckx eingestellt. Auf der 19. Etappe sowie beim Tour-Finale auf den Champs-Elysees am 18. Juli ist erneut mit Sprintankünften zu rechnen.

(SID)

