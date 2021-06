Radsport

Tour de France - Primoz Roglic will Revanche: Als großer Unbekannter zurück ins Gelbe Trikot?

Kurz vor Paris verlor Primoz Roglic bei der Tour de France im letzten Jahr noch das Gelbe Trikot. Das soll 2021 nicht noch einmal passieren, der Slowene brennt auf Revanche. Aber der Auftakt in die Tour ist auch ein Start ins Ungewisse, weder bei der Dauphiné noch der Tour de Suisse war er am Start. Wie es um seine Form bestellt ist, werden erst die Etappen in der Bretagne zeigen.

00:01:38, vor 11 Stunden