Am Ende des 183,5 Kilometer langen Teilstücks zwischen Perros-Guirec und der berüchtigten Mur de Bretagne gab er die Führung im Kletter-Klassement zwar ab. Tragen darf er das Kult-Leibchen mit den roten Punkten am Montag aber trotzdem wieder. Denn der neue Besitzer des Trikots, van der Poel, trägt Gelb. Schelling wird ihn in Weiß-Rot vertreten.

Und mit seinen Auftritten am Wochenende hat der Niederländer seine Nominierung zur Frankreich-Rundfahrt bereits gerechtfertigt, die nach der Ausbootung von Pascal Ackermann von einigen kritisch gesehen worden war.

"Ich hoffte am Ende nur noch, dass Alaphilippe nicht zu viele Punkte holt, weil er schon zwei vom Samstag hatte", schilderte Schelling seine Gedanken am Ende der 2. Etappe. Alaphilippe ging dann zwar leer aus, doch mit van der Poels Coup hatte niemand gerechnet.

Tour de France Kelderman untermauert Kapitänsrolle mit Buchmanns Hilfe VOR EINER STUNDE

Der Cross-Weltmeister holte sich sowohl den Bergpreis bei der ersten Zielpassage 15 Kilometer vor Schluss und dann auch den Etappensieg, so dass er vier Zähler sammelte und plötzlich punktgleich mit Schelling war. Wegen des Gewinns der beiden höherkarätigen Bergwertungen ist er nun der rechtmäßige Eigentümer des Bergtrikots.

Van der Poel erringt emotionalen Sieg: Highlights der 2. Etappe

Doch Schelling erklärte nach der Etappe: "Es ist nicht vorbei! Ich werde weiterkämpfen!" Schon vor dem Grand Depart hatte der Niederländer ein Auge auf das Bergtrikot geworfen, und Sportdirektor Enrico Poitschke gab am Samstag grünes Licht: Schelling durfte es versuchen und kämpfte am Auftaktwochenende wie ein Löwe, um sein Ziel.

Erst startete er auf der 1. Etappe 80 Kilometer vor dem Ziel ein Solo, um sich noch eine Bergwertung und damit das Gepunktete Trikot zu sichern. Und dann gab er auf der 2. Etappe in der Anfangsphase alles, um erneut in die Spitzengruppe zu gelangen – obwohl im Hauptfeld scheinbar einige etwas dagegen hatten, und ihn mehrfach zurückholten.

"Mein Plan war natürlich, wieder in die Gruppe zu gehen. Am Ende hat es geklappt, auch wenn es ein ganz schöner Kampf war, hineinzukommen. Aber ich habe mein Bestes gegeben und habe es geschafft", erzählte Schelling nach der Etappe. "Leider ging dann der erste Bergpreis trotzdem an Herrn Perez, was ein bisschen scheiße war. Denn ich wollte den Punkt natürlich."

Packendes Duell mit Perez

Nach 75 Kilometern war Perez in der Bergwertung mit Schelling gleichgezogen. Es stand nun 3:3 und kam auf die zweite Bergwertung des Tages an der Cote de Pordic bei Kilometer 103 an. Perez und Schelling setzten sich von ihren Begleitern ab und der Niederländer startete 300 Meter vor der Linie einen langen Sprint. Für einen Moment sah sein französischer Widersacher stärker aus, doch am Ende kam Schelling doch noch auf und schob sich vorbei, um regelrecht jubelnd den nächsten Bergpunkt einzusammeln und auf 4:3 zu erhöhen.

"Das war ein echt harter Mann-gegen-Mann-Sprint und ich war sehr froh, ihn geradeso zu gewinnen", so Schelling später erleichtert. "Es war ein wirklich langer, schmerzhafter Sprint. Aber ich habe es geradeso geschafft. Und dann habe ich versucht, es clever zu machen: Ich habe andere attackieren lassen, damit sie die weiteren Punkte wegnehmen."

Vor dem dritten Bergpreis, an dem Perez nochmal hätte ausgleichen können, setzten sich Edward Theuns (Trek – Segafredo) und Jeremy Cabot (TotalEnergies) ab. Theuns holte den Bergpunkt und Schelling konnte sich fast schon sicher fühlen im Bergtrikot – zumal Theuns dann vor der ersten Passage der Mur de Bretagne vom Peloton geschluckt wurde und somit ebenfalls nicht mehr gleichziehen konnte.

Aller guten Dinge sind 3: Am Montag wieder in die Gruppe?

Dass dann van der Poel seinen Coup mit zwei Attacken bei beiden Mur de Bretagne-Passagen landen würde, damit war nicht zu rechnen gewesen. So verlor Schelling die Führung in der Bergwertung zwar, doch das Trikot behielt er – wenn auch stellvertretend - auch für Montag.

Dort warten noch einmal zwei Bergwertungen der 4. Kategorie. Schelling sollte es daher am Montag noch einmal versuchen, in die Ausreißergruppe zu kommen und einen Punkt zu sammeln. Dann nämlich wäre er auch wieder Spitzenreiter der Bergwertung, würde die damit verbundenen Prämien einstreichen und das auch am Dienstag und Mittwoch automatisch nochmal tun. Denn die 4. Etappe sowie das Zeitfahren der 5. Etappe kommen ohne Bergwertung aus. Erst auf Etappe 6 gibt es wieder einen Bergpunkt zu ergattern.

In Gedanken beim Opa: Van der Poel mit tränenreichem Interview

Tour de France Kelderman untermauert Kapitänsrolle mit Buchmanns Hilfe VOR EINER STUNDE