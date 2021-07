Radsport

Tour de France-Strecke, 10. Etappe: Nach dem Ruhetag sind die Sprinter wieder dran

Der erste Ruhetag der Tour de France 2021 kam gerade rechtzeitig: Nach drei brutal harten Tagen in Folge durfte das Peloton im Skiort Tignes erstmals etwas durchatmen und Kräfte sammeln. Bevor es dann am Mittwoch mit der nächsten schweren Bergetappe rund um den Mont Ventoux weitergeht, sind am Dienstag erstmal wieder die Sprinter am Zug: Etappe 10 führt weitgehend flach nach Valence.

