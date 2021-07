Radsport

Tour de France: Sturz in der Abfahrt - Spitzenreiter Michael Woods crasht in Kurve

Sturz auf der 14. Etappe der Tour de France: Michael Woods als führender Fahrer in der Spitzengruppe rutscht in dieser Kurve weg und kommt zu Fall, ist aber fast in Rekordzeit wieder auf dem Rad. Der Kanadier belegt am Ende im Ziel einen Spitzenplatz aus der Ausreißergruppe heraus.

00:00:40, vor 35 Minuten