Radsport

Tour de France, Teampräsentation - Neuer Look: So startet Bora um Buchmann und Sagan in die Tour

Mit neuen Trikots startet Team Bora-hansgrohe in die Tour de France 2021: Der Look wurde nun erstmals bei der Präsentation der Mannschaften in Brest vorgestellt. Emanuel Buchmann, Nils Politt und ihre Mannschaftskollegen zeigen die frischen Jerseys, während Peter Sagan und Patrick Konrad ihre eben erst eroberten Meistertrikots aus der Slowakei bzw. Österreich stolz tragen.

00:02:48, vor 12 Minuten